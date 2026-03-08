«Динамо» в большинстве побеждает ЦСКА после первого тайма

«Динамо» обыгрывает ЦСКА после первого тайма выездного матча 20-го тура РПЛ — 2:0.

У бело-голубых два гола забил защитник Николас Маричаль. Армейцы с 17-й минуте играют в меньшинстве — красную карточку получил форвард Лусиано Гонду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

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