ЦСКА — «Динамо»: Мойзес отыграл один мяч

ЦСКА отыграл один гол в домашнем матче с «Динамо» в 20-м туре РПЛ — 1:2.

На 58-й минуте отличился защитник Мойзес.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

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