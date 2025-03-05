Галактионов: «Не хотелось бы отпускать лидеров «Локомотива» в другие российские команды»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что хотел бы сохранить основополагающих игроков в команде.

— «Локомотив» теперь не отпускает лидеров в российские команды? Нам бы этого хотелось. Конечно, если будет предложение — мы его рассмотрим. Вдруг, там оверпрайс. Но надо и развивать российский костяк.

— Как вы реагировали на большие покупки «Спартака» и «Зенита»?

— Хорошо живут. Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег. В рамках своих средств, что мы имеем, стараемся реализовать на максимум.

После 19 туров «Локомотив» с 36 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.