Галактионов считает, что российские команды нескоро вернутся на международные турниры

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, верит ли в возвращение российских команд на международные турниры в ближайшее время.

— На фоне позитивных изменений в политической повестке и слухах о возвращении российских клубах, у вас появилась надежда, что наша изоляция скоро закончится?

— Внутренне надежда и желание есть. Но если реально смотреть на вещи — жеребьевка ЧМ-2026 проведена, корзина заполнена. Это [возвращение] предстоит нескоро.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.