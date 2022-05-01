Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Довольным можно быть только первым таймом. Мы могли играть в футбол по счету, нам было удобно играть в такой футбол. С начала второго тайма «Спартак» оказал сильное давление на нас, мы не смогли организованно ответить на это. Понимаем уровень футболистов, получилось так, что соперник переигрывал нас в физическом плане. Были определенные проблемы, несколько человек пропускали игру. Сегодня нам не хватило запасных футболистов. Не получилось освежить игру, хотя явно никто не выпадал. Команда во втором тайме играла в несвойственный для себя футбол.

Почему не сбили темп игры? Во втором тайме мы увидели, что он протекает не по нашему сценарию. Мы оглядываемся не на футболистов, а на наш тренерский штаб. Надо было думать и нельзя было делать замену ради замены. Нельзя сказать, что кто-то явно проваливался. У нас был маленький резерв, только креативные футболисты из группы атаки», — сказал тренер.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.