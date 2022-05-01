Ветеран «Спартака» Гаврилов назвал матч с «Крыльями» порнографией

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Это порнография! Я даже не могу это назвать пародией на футбол. Все обсуждают два пенальти. Это уже говорит о том, что играл мусор. Там играют безграмотные люди. Если это можно назвать игрой, они скорее просто присутствуют», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Спартак» (34 очка) после этой побед поднялся на девятую строчку в турнирной таблице и обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.