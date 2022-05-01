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Сегодня, 16:15

Ветеран «Спартака» Гаврилов назвал матч с «Крыльями» порнографией

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Это порнография! Я даже не могу это назвать пародией на футбол. Все обсуждают два пенальти. Это уже говорит о том, что играл мусор. Там играют безграмотные люди. Если это можно назвать игрой, они скорее просто присутствуют», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Спартак» (34 очка) после этой побед поднялся на девятую строчку в турнирной таблице и обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.

Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
11
12
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
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30.04 16:30
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