Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:52

Осинькин: «Есть определенный кадровый голод, так как пять человек травмировано»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:1).

— Первые минут 10 мы входили в игру. Потом, я считаю, у нас был хороший отрезок, мы могли забивать. В этот момент мы пропустили контратаку, нам забили красивый гол. Этот гол испортил, развернул нашу игру. После этого соперник стал глубже обороняться, мы потеряли скорость, не было свободных зон. Мы могли играть лучше, могли играть быстрее. Первый тайм, наверное, не проигранный по количеству моментов и качеству игры, но проигранный по счету. Во втором тайме мы были активнее, доминировали, но на весь матч сил не хватило. После гола еще минут 10-15 мы проявили активность, но после этого штурм провести не смогли. Почему? Не знаю. Есть определенный кадровый голод, так как пять человек травмировано. Есть игроки, которые играли не на своих позициях. Мы взяли одно очко, надо идти дальше. Будем дальше искать возможности стать сильнее.

— Как оцените состояние Хубулова и Шитова? Готовы ли они играть с первых минут?

— Они не провели у нас ни одного матча, они пришли в команду после последней контрольной игры, не было времени на адаптацию. Когда идет чемпионат, мы занимаемся, в первую очередь, готовыми к следующей игре футболистам. Им нужно понимание игры, адаптация. Они хорошо работают на тренировках, мы даем им игровое время. В этой игре были достаточно полезны. Гол был забит, была агрессия с их стороны. На этом отрезке они нам помогли. Чтобы чувствовать игру, чтобы быть полноценным игроком состава нужно время, особенно таким молодым игрокам.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/07/31/novosti_1199.html
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Осинькин — о задачах «Крыльев»: «Амбиций у нас точно хватает»
Терюшков о поражении «Ростову»: «Химки» сыграли с огромной самоотдачей»
«Выматывает: все играют, а ты на койке». Маслов вернулся после жуткой травмы — он пропустил 447 дней
Турнирная таблица РПЛ после трех туров: у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА по 7 очков
«Ростов» с минимальным счетом победил «Химки»
РПЛ: результаты матчей 3-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков о поражении «Ростову»: «Химки» сыграли с огромной самоотдачей»

Осинькин — о задачах «Крыльев»: «Амбиций у нас точно хватает»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости