Осинькин: «Есть определенный кадровый голод, так как пять человек травмировано»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:1).

— Первые минут 10 мы входили в игру. Потом, я считаю, у нас был хороший отрезок, мы могли забивать. В этот момент мы пропустили контратаку, нам забили красивый гол. Этот гол испортил, развернул нашу игру. После этого соперник стал глубже обороняться, мы потеряли скорость, не было свободных зон. Мы могли играть лучше, могли играть быстрее. Первый тайм, наверное, не проигранный по количеству моментов и качеству игры, но проигранный по счету. Во втором тайме мы были активнее, доминировали, но на весь матч сил не хватило. После гола еще минут 10-15 мы проявили активность, но после этого штурм провести не смогли. Почему? Не знаю. Есть определенный кадровый голод, так как пять человек травмировано. Есть игроки, которые играли не на своих позициях. Мы взяли одно очко, надо идти дальше. Будем дальше искать возможности стать сильнее.

— Как оцените состояние Хубулова и Шитова? Готовы ли они играть с первых минут?

— Они не провели у нас ни одного матча, они пришли в команду после последней контрольной игры, не было времени на адаптацию. Когда идет чемпионат, мы занимаемся, в первую очередь, готовыми к следующей игре футболистам. Им нужно понимание игры, адаптация. Они хорошо работают на тренировках, мы даем им игровое время. В этой игре были достаточно полезны. Гол был забит, была агрессия с их стороны. На этом отрезке они нам помогли. Чтобы чувствовать игру, чтобы быть полноценным игроком состава нужно время, особенно таким молодым игрокам.