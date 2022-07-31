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Терюшков о поражении «Ростову»: «Химки» сыграли с огромной самоотдачей»

Терюшков заявил, что «Химки» сыграли с огромной самоотдачей против «Ростова»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Главное — сделать правильные выводы. Мне игра, безусловно, понравилась, ребята сыграли с огромной самоотдачей, не приуныли после пропущенного гола. Там, конечно, в эпизоде с голом был толчок, но трактовать можно как угодно, гол есть гол», — приводит ТАСС слова Терюшкова.

«Химки» набрали 4 очка после трех туров РПЛ и занимает 7-е место в турнирной таблице.

В следующем матче «Химки» на выезде сыграют против «Торпедо». Игра пройдет 7 августа, начало встречи — 15.00 по московскому времени.

 

Источник: https://tass.ru/sport/15356127
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ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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