Терюшков о поражении «Ростову»: «Химки» сыграли с огромной самоотдачей»

Терюшков заявил, что «Химки» сыграли с огромной самоотдачей против «Ростова»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Главное — сделать правильные выводы. Мне игра, безусловно, понравилась, ребята сыграли с огромной самоотдачей, не приуныли после пропущенного гола. Там, конечно, в эпизоде с голом был толчок, но трактовать можно как угодно, гол есть гол», — приводит ТАСС слова Терюшкова.

«Химки» набрали 4 очка после трех туров РПЛ и занимает 7-е место в турнирной таблице.

В следующем матче «Химки» на выезде сыграют против «Торпедо». Игра пройдет 7 августа, начало встречи — 15.00 по московскому времени.