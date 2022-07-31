Осинькин — о задачах «Крыльев»: «Амбиций у нас точно хватает»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о целях команды на этот сезон в РПЛ.
— Какие планы у «Крыльев» на этот сезон и насколько они амбициозны?
— Амбиций у нас точно хватает. Но на сегодняшней игре не хватило игроков. Но пять человек травмированы, дольше всех Пиняев — он пропустит месяц-полтора. Остальные 4 футболиста — Барач, Фернандо, Якуба и Иванисеня они все в шаге от выздоровления. В районе одной недели. Будь у нас вся обойма, мы могли бы освежить игру заменами. Мы работаем на трансферном рынке, скоро мы сможем что-то показать. Сложная ситуация на рынке, все клубы усиливаются только-только. Так сложилась ситуация. Сейчас нет смысла оглядываться назад, надо понимать, куда мы идем. Мы конкурентоспособны. Вылечим наших ребят, добавим 1-2 новых, и мы будем опять радовать игрой наших болельщиков. Сегодня, наверное, не получилось. Хотя те молодые игроки, что вышли сегодня, играли в комбинационный футбол. Он достаточно быстрый, мы хотим, чтобы он был еще быстрее.
— Кто может в этой команде стать лидером?
— У нас получалось в команде выращивать лидеров, но назначать мы не будем. Мы будем ждать от каждого прогресса. Ребята хорошо работают, а дальше все зависит от них. У нас некоторые футболисты очень мало имеют матчей в премьер-лиге. Тот же Коваленко провел всего 7-8 матчей в РПЛ, это не тот опыт в элитном дивизионе, которым можно хвастаться и быть стабильным игроком.
— Что касается Коваленко. Он остался в команде в аренде. Вы ему на 100% доверяете?
— Я скажу так: он прекрасно работает, его позиция была такая, что ему все здесь нравится. То, что он сейчас здесь — это в том числе, его заслуга. Потому что он хотел быть здесь, ему нравится в этой команде. Но дальше и глубже этой ситуации не хотел бы погружаться. Считаю, что он наш игрок, он прогрессирует. Но ему еще нужно становиться сильнее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|1 : 0
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0