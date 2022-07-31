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31 июля, 23:00

Осинькин — о задачах «Крыльев»: «Амбиций у нас точно хватает»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о целях команды на этот сезон в РПЛ.

— Какие планы у «Крыльев» на этот сезон и насколько они амбициозны?

— Амбиций у нас точно хватает. Но на сегодняшней игре не хватило игроков. Но пять человек травмированы, дольше всех Пиняев — он пропустит месяц-полтора. Остальные 4 футболиста — Барач, Фернандо, Якуба и Иванисеня они все в шаге от выздоровления. В районе одной недели. Будь у нас вся обойма, мы могли бы освежить игру заменами. Мы работаем на трансферном рынке, скоро мы сможем что-то показать. Сложная ситуация на рынке, все клубы усиливаются только-только. Так сложилась ситуация. Сейчас нет смысла оглядываться назад, надо понимать, куда мы идем. Мы конкурентоспособны. Вылечим наших ребят, добавим 1-2 новых, и мы будем опять радовать игрой наших болельщиков. Сегодня, наверное, не получилось. Хотя те молодые игроки, что вышли сегодня, играли в комбинационный футбол. Он достаточно быстрый, мы хотим, чтобы он был еще быстрее.

— Кто может в этой команде стать лидером?

— У нас получалось в команде выращивать лидеров, но назначать мы не будем. Мы будем ждать от каждого прогресса. Ребята хорошо работают, а дальше все зависит от них. У нас некоторые футболисты очень мало имеют матчей в премьер-лиге. Тот же Коваленко провел всего 7-8 матчей в РПЛ, это не тот опыт в элитном дивизионе, которым можно хвастаться и быть стабильным игроком.

— Что касается Коваленко. Он остался в команде в аренде. Вы ему на 100% доверяете?

— Я скажу так: он прекрасно работает, его позиция была такая, что ему все здесь нравится. То, что он сейчас здесь — это в том числе, его заслуга. Потому что он хотел быть здесь, ему нравится в этой команде. Но дальше и глубже этой ситуации не хотел бы погружаться. Считаю, что он наш игрок, он прогрессирует. Но ему еще нужно становиться сильнее.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/07/31/novosti_1199.html
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30.07 15:00
Факел – Динамо
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
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Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
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