Осинькин — о задачах «Крыльев»: «Амбиций у нас точно хватает»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о целях команды на этот сезон в РПЛ.

— Какие планы у «Крыльев» на этот сезон и насколько они амбициозны?

— Амбиций у нас точно хватает. Но на сегодняшней игре не хватило игроков. Но пять человек травмированы, дольше всех Пиняев — он пропустит месяц-полтора. Остальные 4 футболиста — Барач, Фернандо, Якуба и Иванисеня они все в шаге от выздоровления. В районе одной недели. Будь у нас вся обойма, мы могли бы освежить игру заменами. Мы работаем на трансферном рынке, скоро мы сможем что-то показать. Сложная ситуация на рынке, все клубы усиливаются только-только. Так сложилась ситуация. Сейчас нет смысла оглядываться назад, надо понимать, куда мы идем. Мы конкурентоспособны. Вылечим наших ребят, добавим 1-2 новых, и мы будем опять радовать игрой наших болельщиков. Сегодня, наверное, не получилось. Хотя те молодые игроки, что вышли сегодня, играли в комбинационный футбол. Он достаточно быстрый, мы хотим, чтобы он был еще быстрее.

— Кто может в этой команде стать лидером?

— У нас получалось в команде выращивать лидеров, но назначать мы не будем. Мы будем ждать от каждого прогресса. Ребята хорошо работают, а дальше все зависит от них. У нас некоторые футболисты очень мало имеют матчей в премьер-лиге. Тот же Коваленко провел всего 7-8 матчей в РПЛ, это не тот опыт в элитном дивизионе, которым можно хвастаться и быть стабильным игроком.

— Что касается Коваленко. Он остался в команде в аренде. Вы ему на 100% доверяете?

— Я скажу так: он прекрасно работает, его позиция была такая, что ему все здесь нравится. То, что он сейчас здесь — это в том числе, его заслуга. Потому что он хотел быть здесь, ему нравится в этой команде. Но дальше и глубже этой ситуации не хотел бы погружаться. Считаю, что он наш игрок, он прогрессирует. Но ему еще нужно становиться сильнее.