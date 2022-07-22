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Осинькин рассказал, могут ли Дзюба и Дзагоев оказаться в «Крыльях»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, рассматривает ли он варианты с приглашением в свою команду нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Алана Дзагоева.

— В прошлом сезоне вы дали бой лидеру чемпионата — ничья и поражение. Когда уступили «Зениту» (1:2), один из голов в ворота самарцев провел Артем Дзюба. Для вас это благо, что его сейчас нет в команде Сергея Семака?

— Трудно сказать. Вы говорите про прошлый сезон. Осенью Дзюба находился в хорошей форме, поражал ворота практически в каждом матче. Забил нам, еще и заработал пенальти. Остается только гадать, как бы он выглядел сейчас. Понятно, что Артем — игрок, который может создать проблемы любой команде. Если он чувствует свое преимущество в физической силе, то «Зенит» здорово использует его габариты. Через Дзюбу строилось много атак.

— Но в Питере произошла перезагрузка.

— Сейчас «Зенит» меняется, хочет играть в совершенно другой футбол. Добавляются южноамериканцы, которые исповедуют иные футбольные ценности. В нападении выходит наш бывший игрок Сергеев, который немало забивает.

— Дзюба по-прежнему без команды. У вас ни разу не было мысли позвать его в «Крылья»? Или он не подходит под вашу философию?

— Я уж не знаю, агент вы его или нет, но такие разговоры обычно появляются в отношении тех футболистов, которые на какое-то время остаются без контракта. Вы упомянули философию. Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине.

— Получается, и о варианте приглашения Дзагоева, с которым вы работали на заре его карьеры, не задумывались?

— Я бы с удовольствием с ним поработал, но у нас несколько причин, по которым мы на это не пойдем. Увы, такое сотрудничество невозможно. Это и возраст. Кроме того, считаю, что Алан в последнее время играл не столько атакующего полузащитника, сколько опорника или «восьмого номера». А мы в июне продлили как раз всех четырех наших центральных хавбеков. Так что эта позиция у нас полностью укомплектована. При этом я по-прежнему считаю Алана большим мастером, который многое умеет на поле.

Игорь Осинькин. «Зенит»? Никогда не просил ребят ставить «автобус». Осинькин — о матче с питерцами, Дзюбе, Пиняеве, комплименте Бердыева и «Спартаке»
Алан Дзагоев
Артем Дзюба
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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