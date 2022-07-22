Врач «Рубина» рассказал, как левосторонний спонтанный пневмоторакс скажется на карьере Пиняева

Врач «Рубина» Михаил Бутовский рассказал о влиянии левостороннего спонтанного пневмоторакса на будущее Сергея Пиняева. Он отметил, что игроку потребуется много времени для восстановления.

«Данная патология влияет не только на футболистов, но и на обычных людей. Учитывая, что Пиняев молодой парень, у него все будет хорошо. Потребуется большой срок для лечения и восстановления.

Это не влияет на срок восстановления, просто дополнительный клинический симптом», — цитирует Бутовского «РБ Спорт».

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.