В «Химках» заявили, что уход Лоуренса не связан с заявлениями агента Селюка

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» объяснил решение расторгнуть контракт с полузащитником Лоуренсом Николасом.

«Это решение никак не связано с заявлениями агента Селюка. Мы уважаем мнение любого человека — и агента, и игрока, и тренерского штаба. При прочих равных хотим, чтобы игрок получал игровую практику. А держать его на лавке нам не хотелось. У нас на данном этапе длинная лавка игроков. Задача в клубе — давать игрокам возможность попадать в состав. Это основаная миссия всех игроков. В силу обстоятельств, тренерский штаб не видел Лоуренса в своей структуре игры. Николас сделал много для нашего клуба, хочется, чтобы он имел возможность играть в футбол», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Селюк заявил, что главный тренер клуба Сергей Юран лично недоволен Лоуренсом.

22 июля «Химки» объявили об уходе Лоуренса, контракт с 21-летним нигерийцем был расторгнут по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.