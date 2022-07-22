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В «Химках» заявили, что уход Лоуренса не связан с заявлениями агента Селюка

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» объяснил решение расторгнуть контракт с полузащитником Лоуренсом Николасом.

«Это решение никак не связано с заявлениями агента Селюка. Мы уважаем мнение любого человека — и агента, и игрока, и тренерского штаба. При прочих равных хотим, чтобы игрок получал игровую практику. А держать его на лавке нам не хотелось. У нас на данном этапе длинная лавка игроков. Задача в клубе — давать игрокам возможность попадать в состав. Это основаная миссия всех игроков. В силу обстоятельств, тренерский штаб не видел Лоуренса в своей структуре игры. Николас сделал много для нашего клуба, хочется, чтобы он имел возможность играть в футбол», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Селюк заявил, что главный тренер клуба Сергей Юран лично недоволен Лоуренсом.

22 июля «Химки» объявили об уходе Лоуренса, контракт с 21-летним нигерийцем был расторгнут по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Селюк
0
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
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Динамо – Торпедо
 - : -
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Тимур Аюпов

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П
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 1
Александр Долгов

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Химки

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Нижний Новгород

 1 0 0
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