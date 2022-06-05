Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: кого выбрали в «Локомотиве»

Футболисты «Локомотива» выбрали зенитовца Клаудиньо и динамовца Шиманьски лучшими в РПЛ

Футболисты «Локомотива» отдали полузащитнику «Зенита» Клаудиньо три первых места при выборе лучшего игрока РПЛ в сезоне-2021/22, а хавбеку «Динамо» Себастьяну Шиманьски — два.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата из 11 железнодорожников первым Клаудиньо назвали вратарь Гильерме, полузащитник Станислав Магкеев и защитник Максим Ненахов, а Шиманьски — полузащитник Антон Миранчук и защитник Мачей Рыбус.

«Локомотив»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».