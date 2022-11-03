Гогниев уехал с заседания КДК РФС

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинул здание Дома футбола РФС, в котором проходит очередное заседание КДК РФС.

На заседании рассматривали поведение специалиста во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

Тренер был удален после завершения первого тайма встречи за споры с главным арбитром Яном Бобровским. Позднее в подтрибунном помещении он обматерил одного из комментаторов матча.