Гогниев после удаления обматерил комментатора Дурасова

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев обматерил комментатора Сергея Дурасова, который работает на матче 15-го тура между подмосковной командой и «Динамо».

Гогниев встретился с Дурасовым в перерыве в подтрибунном помещении.

«Кто тебя просил в интервью такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Честно скажи. Да ***, сто процентов *** какую-то говорите», — сказал Гогниев комментатору.

В предматчевом интервью Дурасов задавал Гогниеву вопросы о подходе к выбору состава и об отстраненных от работы с командой футболистах «Химок».

После первого тайма матча с «Динамо» Гогниев был удален за споры с судьей. Тренер вступил в диалог с главным арбитром Яном Бобровским. Судья показал Гогниеву желтую карточку, которая стала для специалиста второй в матче.