Гогниев о заседании КДК: «Ребят, вы сами все понимаете»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал итоги заседания КДК РФС, на котором рассматривали его поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

— Ребят, вы сами все понимаете, — сказал Гогниев. — Вы все узнаете из официального заявления КДК. Вот представьте, если бы в вас тыкали камерами.

— Мне кажется, что вы в любой ситуации чувствуете себя комфортно.

— В данном случае — нет.

— Как все прошло?

Гогниев не стал отвечать на этот вопрос, улыбнулся и покинул здание РФС.

Специалист был удален после первого тайма матча с «Динамо» за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Позднее тренер обматерил в подтрибунном помещении одного из комментаторов встречи.