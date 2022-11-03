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Магкеев — о тренере «Локо»: «Хотел бы Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Станислав Магкеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев в интервью «СЭ» рассказал, кого хотел бы видеть во главе московского клуба.

— Прямо сейчас «Локомотив» с временным штабом. Представим: тебя вызывают к руководству и спрашивают — кого бы ты хотел видеть?

— Я бы хотел видеть Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают. Если серьезно, то в этом вопросе слишком много нюансов: нужно составить шорт-лист из кандидатов, понять их требования, провести переговоры.

— Судя по всему, вместо Гвардиолы будет Галактионов. Что об этом думают в команде?

— Поверь, об этом мы вообще не думаем. Сейчас единственная мысль у всех: как быстрее набрать очки.

На данный момент команды возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Андрей Федоров.

Полностью интервью Станислава Магкеева читайте на сайте «Спорт-Экспресс» 4 ноября

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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