Йоканович — о победе над «Крыльями»: «Футболисты сделали то, что я от них ожидал»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

— Я доволен действиями команды и тем, что мы набрали три очка. Мы хорошо вошли в игру, но после забитого мяча стали появляться проблемы. Пропустив, «Крылья» начали прессинговать еще сильнее, и в таких моментах мы должны оставаться спокойными и не давать противнику вздохнуть. Во втором тайме мы стали лучше контролировать мяч, забили второй гол и довели матч до победы.

— Что предопределило победу «Динамо» в этом матче?

— Мы находимся на старте сезона, и сейчас каждое очко является важным для нас. Я доволен тем, как команда выполнила план на игру. Футболисты сделали то, что я от них ожидал. Отлично то, что команда большую часть матча оставалась сконцентрированной. Конечно, мы должны работать ещё усерднее, показывать более качественную игру. Сейчас мы находимся в поиске лучшей версии себя.

— Какое «Динамо» вы хотели бы видеть: такое яркое как с «Факелом», но набирающее всего одно очко, или более скромное как сегодня, но побеждающее?

— Я приехал сюда, чтобы стараться победить в каждой игре. Так что я предпочту ужасную игру, в которой мы наберем три очка. Очевидно, если мы будем играть лучше, то у нас будет больше шансов победить. Да, сегодня мы сыграли не так, как в последнее время, но я рад, что команда оставалась сконцентрированной и придерживалась игрового плана. В идеале, конечно, чтобы мы показывали красивый футбол и побеждали.