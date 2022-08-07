Йоканович — о победе над «Крыльями»: «Футболисты сделали то, что я от них ожидал»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
— Я доволен действиями команды и тем, что мы набрали три очка. Мы хорошо вошли в игру, но после забитого мяча стали появляться проблемы. Пропустив, «Крылья» начали прессинговать еще сильнее, и в таких моментах мы должны оставаться спокойными и не давать противнику вздохнуть. Во втором тайме мы стали лучше контролировать мяч, забили второй гол и довели матч до победы.
— Что предопределило победу «Динамо» в этом матче?
— Мы находимся на старте сезона, и сейчас каждое очко является важным для нас. Я доволен тем, как команда выполнила план на игру. Футболисты сделали то, что я от них ожидал. Отлично то, что команда большую часть матча оставалась сконцентрированной. Конечно, мы должны работать ещё усерднее, показывать более качественную игру. Сейчас мы находимся в поиске лучшей версии себя.
— Какое «Динамо» вы хотели бы видеть: такое яркое как с «Факелом», но набирающее всего одно очко, или более скромное как сегодня, но побеждающее?
— Я приехал сюда, чтобы стараться победить в каждой игре. Так что я предпочту ужасную игру, в которой мы наберем три очка. Очевидно, если мы будем играть лучше, то у нас будет больше шансов победить. Да, сегодня мы сыграли не так, как в последнее время, но я рад, что команда оставалась сконцентрированной и придерживалась игрового плана. В идеале, конечно, чтобы мы показывали красивый футбол и побеждали.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0