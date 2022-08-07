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7 августа, 21:04

Йоканович — о победе над «Крыльями»: «Футболисты сделали то, что я от них ожидал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

— Я доволен действиями команды и тем, что мы набрали три очка. Мы хорошо вошли в игру, но после забитого мяча стали появляться проблемы. Пропустив, «Крылья» начали прессинговать еще сильнее, и в таких моментах мы должны оставаться спокойными и не давать противнику вздохнуть. Во втором тайме мы стали лучше контролировать мяч, забили второй гол и довели матч до победы.

— Что предопределило победу «Динамо» в этом матче?

— Мы находимся на старте сезона, и сейчас каждое очко является важным для нас. Я доволен тем, как команда выполнила план на игру. Футболисты сделали то, что я от них ожидал. Отлично то, что команда большую часть матча оставалась сконцентрированной. Конечно, мы должны работать ещё усерднее, показывать более качественную игру. Сейчас мы находимся в поиске лучшей версии себя.

— Какое «Динамо» вы хотели бы видеть: такое яркое как с «Факелом», но набирающее всего одно очко, или более скромное как сегодня, но побеждающее?

—  Я приехал сюда, чтобы стараться победить в каждой игре. Так что я предпочту ужасную игру, в которой мы наберем три очка. Очевидно, если мы будем играть лучше, то у нас будет больше шансов победить. Да, сегодня мы сыграли не так, как в последнее время, но я рад, что команда оставалась сконцентрированной и придерживалась игрового плана. В идеале, конечно, чтобы мы показывали красивый футбол и побеждали.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-gagnidze-provel-ocen-xorosuiu-igru-i-pokazal-svoi-xarakter
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Славиша Йоканович
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 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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