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Сегодня, 21:03

«Аякс» не хочет отпускать Магальяна в ЦСКА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Аякс» не хочет отпускать защитника Лисандро Магальяна в ЦСКА, сообщает Metaratings.ru. По данным источника, амстердамский клуб пытается убедить 28-летнего аргентинца остаться.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА может отказаться от подписания контракта с защитником «Аякса».

При этом защитник дал согласие на переезд в Россию. Для осуществления трансфера сторонам осталось договориться об условиях соглашения.

В прошедшем сезоне Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.

Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее он также выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».

Источник: https://metaratings.ru/news/ayaks-ne-khochet-otpuskat-magalyana-v-rossiyu-1329952/
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