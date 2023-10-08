Личка о Макарове: «Дал ему выходные на два матча: со «Спартаком» и «Факелом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал отсутствие полузащитника Дениса Макарова в заявке на матч 11-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

В воскресенье, 8 октября «СЭ» стало известно, что тренерский штаб бело-голубых временно отстранил 25-летнего россиянина от тренировок с основной командой из-за недовольства его поведением на тренировках и во время матчей. Игрок не занимался с первой командой в последнюю неделю.

«Дал Макарову выходные на две игры: со «Спартаком» и «Факелом». В четверг он будет на базе, будем разговаривать. У меня нет с ним конфликтов», — сказал Личка.