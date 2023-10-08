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Сегодня, 15:55

Макаров временно отстранен от тренировок «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Денис Макаров («Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Денис Макаров не занимался последнюю неделю с основным составом «Динамо». Тренерский штаб временно отстранил 25-летнего полузащитника от работы с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

Макаров не попал в заявку на кубковую встречу со «Спартаком» в среду (3:0) и сегодняшнюю с «Факелом». Решение о дальнейшей судьбе футболиста будет принято на следующей неделе после диалога с ним Марцела Лички.

Макаров перешел в «Динамо» в 2021 году. До этого он выступал за «Оренбург», «Нефтехимик» и «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
17
37
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
7
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
8
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
9
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 10 1 1
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