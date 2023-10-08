Агент Дасы сообщил, что футболист не может быть призван в израильскую армию

Боаз Горен, агент израильского защитника «Динамо» Эли Дасы, рассказал, что футболист не может быть призван в армию в связи с последними событиями.

«Эли не может быть призван в армию, нет. С семьей Эли все в порядке, они в безопасности. Мы благодарны за беспокойство, это греет наши сердца. Это исход, которого мы не могли предвидеть, и транслируемые сцены очень тяжело перенести», — приводит «РБ Спорт» слова Горена.

7 октября движение ХАМАС напало на Израиль. В связи с этим в стране были перенесены многие спортивные события, в частности матчи 6-го тура чемпионата Израиля, матчи квалификации юношеского Евро-2024, матч отбора Евро-2024 между Швейцарией и Израилем.