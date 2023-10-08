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Тюкавин о Захаряне: «Желаю ему здоровья, он будет только сильнее»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре бывшего одноклубника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

20-летний Захарян перешел из московского клуба в испанскую команду в августе 2023 года. В сентябре футболист пропустил три матча команды в чемпионате Испании из-за коронавируса.

В воскресенье, 8 октября хавбек вышел на замену в игре 9-го тура ла лиги против «Атлетико» (1:2), провел на поле 32 минуты и не отличился результативными действиями.

«Жаль, что он заболел сразу, как только выздоровел. Желаю ему здоровья, он будет только сильнее. Обучение английскому с Захаряном? Закончилось. Что-то поделали, позанимались. Хватило этого. Арсен, вроде, начал учить испанский», — сказал Тюкавин.

Арсен Захарян принял участие в четырех матчах «Реал Сосьедад» и не отличился результативными действиями.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
7
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
8
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
9
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
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