Федотов: «Фернандеса обсуждаем как футболиста, и как взаимодействовать против него»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команда успела восстановиться перед матчем 7-го тура против «Зенита».

«После «Сочи» было время, игра через три дня на четвертый. Была очень жаркая погода в Сочи, влажность, плюс состояние поля. Команда восстановилась, все идет по плану. Нас ждет очень интересный поединок», — сказал Федотов.

Также главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, обсуждают ли в команде защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

«Нам нужно готовиться. Обсуждаем его как футболиста, игрока, латераля, и как взаимодействовать против него», — добавил Федотов.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.