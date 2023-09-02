Егорычев: «У «Ахмата» была игра рукой перед пенальти, но судья не свистнул»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«Не показалось ли, что «Ахмат» играл слишком жестко? Нет, была обоюдно жесткая игра. Просто нам не удалось забить. Что касается судейства, не хочется его комментировать. Единственное, что руку, которая была перед угловым, который привел к пенальти, не свистнули. Вот это неприятно», — приводит «РБ Спорт» слова Егорычева.

«Урал» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре екатеринбуржцы встретятся с «Факелом». Игра пройдет 17 сентября.