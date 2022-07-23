Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией».
— «Зенит» берет и продлевает одного за другим бразильцев. Куда они идут? Завтра Лига чемпионов?
— Ну, не знаю. Молодцы ребята. У них свое развитие клуба. И у них это очень хорошо получается. Так же, как «Бавария», например, в Германии. В таком же стиле примерно двигаются.
— Но «Бавария» не на государственные деньги живет.
— В этом я уже не разбираюсь. Но я имею ввиду, что у них тоже много чемпионств, и у них очень хорошо получается.
— «Бавария» в Лиге чемпионов что-то показывает, а «Зенит» в основном из группы вылетает. Для чего все это тогда?
— Как я могу ответить на этот вопрос? Я игрок ЦСКА.
— Как бороться с «Зенитом», когда они более богаты?
— Когда мы будем играть с «Зенитом», то увидишь, как мы будем бороться с ними.
Во втором туре РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:0.
Армейцы встретятся с «Зенитом» 13 августа. Начало матча — в 17.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1