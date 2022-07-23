Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией».

— «Зенит» берет и продлевает одного за другим бразильцев. Куда они идут? Завтра Лига чемпионов?

— Ну, не знаю. Молодцы ребята. У них свое развитие клуба. И у них это очень хорошо получается. Так же, как «Бавария», например, в Германии. В таком же стиле примерно двигаются.

— Но «Бавария» не на государственные деньги живет.

— В этом я уже не разбираюсь. Но я имею ввиду, что у них тоже много чемпионств, и у них очень хорошо получается.

— «Бавария» в Лиге чемпионов что-то показывает, а «Зенит» в основном из группы вылетает. Для чего все это тогда?

— Как я могу ответить на этот вопрос? Я игрок ЦСКА.

— Как бороться с «Зенитом», когда они более богаты?

— Когда мы будем играть с «Зенитом», то увидишь, как мы будем бороться с ними.

Во втором туре РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:0.

Армейцы встретятся с «Зенитом» 13 августа. Начало матча — в 17.00 мск.