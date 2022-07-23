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Сегодня, 18:20

Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией».

— «Зенит» берет и продлевает одного за другим бразильцев. Куда они идут? Завтра Лига чемпионов?

— Ну, не знаю. Молодцы ребята. У них свое развитие клуба. И у них это очень хорошо получается. Так же, как «Бавария», например, в Германии. В таком же стиле примерно двигаются.

— Но «Бавария» не на государственные деньги живет.

— В этом я уже не разбираюсь. Но я имею ввиду, что у них тоже много чемпионств, и у них очень хорошо получается.

— «Бавария» в Лиге чемпионов что-то показывает, а «Зенит» в основном из группы вылетает. Для чего все это тогда?

— Как я могу ответить на этот вопрос? Я игрок ЦСКА.

— Как бороться с «Зенитом», когда они более богаты?

— Когда мы будем играть с «Зенитом», то увидишь, как мы будем бороться с ними.

Во втором туре РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:0.

Армейцы встретятся с «Зенитом» 13 августа. Начало матча — в 17.00 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Бавария
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
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 - : -
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