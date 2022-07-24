Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Сочи» (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице.

— Команда единолично лидирует, забила пять мячей и не пропустила ни одного. Чего болельщикам ждать дальше?

— У нас следующий матч в Нижнем Новгороде, к которому мы будем готовиться очень тщательно. Нам нужно комплектоваться. Людей, которые будут появляться, нужно приводить к общему знаменателю. Необходимо засучить рукава и двигаться о игры к игре.

ЦСКА будет непросто в Нижнем. Нужно не терять бдительность, все сражаются за очки. Безусловно, порадуемся победе над «Сочи», маленькой радости в жизни, но уже сейчас мы начинаем подготовку к следующей встрече, — приводит слова Федотова официальный сайт московского клуба.

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.