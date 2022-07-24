Селихов о своих травмах: «Получил огромный опыт, понял, что нужно заниматься собой. Вера в себя помогла вернуться»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как на нем сказался длительный период восстановления от травм.

— У тебя было много травм, ты большое количество времени провел вне поля. Что тебе дал этот опыт?

— Нужно ценить каждый прожитый день. Футбол непредсказуем и жесток. Это самый травмоопасный вид спорта, к этому всегда нужно быть готовым. На самом деле, я получил огромный опыт. Понял, что нужно заниматься собой. Не только выкладываться на тренировках, но следить за питанием, уделять время тренажерному залу — профессионально относиться к делу. В целом, я этот тяжелый момент выдержал. Вера в себя помогла мне вернуться!

Селихов не играл за основную команду «Спартака» 2 года: с апреля 2019 года по май 2021 года. Голкипер пропустил один год из-за травм, после чего периодически принимал участие в матчах «Спартака-2».

В сезоне-2022/23 Селихов принял участие во всех трех матчах «Спартака» и пропустил 6 голов. В прошлом сезоне у него 22 пропущенных мяча в 18 играх, при этом 2 встречи россиянин провел на ноль.

(Станислав Жатиков)