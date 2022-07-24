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Селихов о своих травмах: «Получил огромный опыт, понял, что нужно заниматься собой. Вера в себя помогла вернуться»

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал, какой опыт извлек из своих травм
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как на нем сказался длительный период восстановления от травм.

— У тебя было много травм, ты большое количество времени провел вне поля. Что тебе дал этот опыт?

— Нужно ценить каждый прожитый день. Футбол непредсказуем и жесток. Это самый травмоопасный вид спорта, к этому всегда нужно быть готовым. На самом деле, я получил огромный опыт. Понял, что нужно заниматься собой. Не только выкладываться на тренировках, но следить за питанием, уделять время тренажерному залу — профессионально относиться к делу. В целом, я этот тяжелый момент выдержал. Вера в себя помогла мне вернуться!

Селихов не играл за основную команду «Спартака» 2 года: с апреля 2019 года по май 2021 года. Голкипер пропустил один год из-за травм, после чего периодически принимал участие в матчах «Спартака-2».

В сезоне-2022/23 Селихов принял участие во всех трех матчах «Спартака» и пропустил 6 голов. В прошлом сезоне у него 22 пропущенных мяча в 18 играх, при этом 2 встречи россиянин провел на ноль.

(Станислав Жатиков)

Источник: https://t.me/rabinerigor/6690

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
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 - : -
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Урал

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