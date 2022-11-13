Федотов — о трансферах ЦСКА: «Об этом сейчас не стоит распространяться. У нас есть, куда усиливаться»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

— Есть идеи, на какие позиции хотите усиление в зимнее трансферное окно?

— Об этом сейчас не стоит распространяться. У нас есть, куда усиливаться. Нам нужна более длинная скамейка, мы потеряли Дивеева, и это ощутимо.

— Андрей Талалаев сказал, что все команды РПЛ примерно равны структурно, но отличаются исполнителями. Вы разделяете это мнение?

— Наверно. Мы видим, что все клубы ищут всегда что-то лучше, топ-клуб ищут еще сильнее футболистов. Здесь есть доля правды, но мы говорим о том, что таким командам нужно добирать больше в организации футболистов.

— Объясните выбор стартового состава.

— Все получилось, мы хорошо были настроены. Сама игра на таком не очень по качеству поле, мы доминировали, создали первые два момента, показалось, что на 5-й минуте был одиннадцатиметровой. Хотя в аналогичной ситуации нам пенальти поставили. Пропустили нелепый гол, но и после этого у нас были моменты. Мы создали проблемы вратарю «Динамо».