Захарян: «Игроки «Динамо» хорошо набрали физически, начали играть более слаженно»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал результаты команды в последних матчах.

— Что происходит с вами последние матчи? Вы явно прибавили.

— Я уже говорил, мы хорошо набрали физически, получается контрпрессинг. Это не получалось в начале сезона — быстро отбираем мяч при потере. Начали играть более слаженно.

— Вы вернулись к Шварцу, к тому, что было?

— Не к Шварцу. Это Славиша привил свои футбольные термины. Думаю, чисто физически набрали и из-за этого стало лучше. С первого дня Йоканович взял все под контроль в команде. Просто не получалось воплощать его идеи физически.

— С какими чувствами ты едешь в сборную?

— Удовлетворения. Мы выиграли матч и я еду в сборную. Специфические соперники? Такая ситуация, с кем еще играть? Не с топовыми же сборными. Естественно, было бы лучше играть с топ-сборными.

«Динамо» в последних пяти матчах РПЛ одержало четыре победы и одну встречу проиграло. Команда занимает четвертое место с 29 очками на счету.