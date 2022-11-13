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13 ноября, 22:27

Шунин — о ЧМ-2022: «Я не буду болеть за какую-то сборную, буду просто наслаждаться футболом»

Шунин назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

— Мы отыграли чемпионат. У нас есть еще половина. Дальше будем готовиться. Задача — бороться за медали. Для нас это самое главное. Сейчас говорить о чемпионстве, вторых, третьих местах нет смысла.

— Можно ли сказать, что этот матч был самым тяжелым в этом сезоне?

— Точно один из самых тяжелых. Но на самом деле приятнее, когда ты находишься в игре. И можешь помочь своей команде.

— Какие планы на отпуск?

— Я бы не говорил о планах об отдыхе. Впереди еще два матча сборных, а еще матчи на Кубок России.

— Как оцените конкуренцию в сборной среди голкиперов?

— Я рад поехать в сборную, быть среди лучших.

— Кто фаворит чемпионата мира?

— Очень много. Бразилия, Испания, например. Я не буду болеть за какую-то сборную, буду просто наслаждаться футболом. Такой большой турнир.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Антон Шунин
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Владимир Сычевой

Оренбург

 14
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Квинси Промес

Спартак

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