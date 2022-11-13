Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

— Мы отыграли чемпионат. У нас есть еще половина. Дальше будем готовиться. Задача — бороться за медали. Для нас это самое главное. Сейчас говорить о чемпионстве, вторых, третьих местах нет смысла.

— Можно ли сказать, что этот матч был самым тяжелым в этом сезоне?

— Точно один из самых тяжелых. Но на самом деле приятнее, когда ты находишься в игре. И можешь помочь своей команде.

— Какие планы на отпуск?

— Я бы не говорил о планах об отдыхе. Впереди еще два матча сборных, а еще матчи на Кубок России.

— Как оцените конкуренцию в сборной среди голкиперов?

— Я рад поехать в сборную, быть среди лучших.

— Кто фаворит чемпионата мира?

— Очень много. Бразилия, Испания, например. Я не буду болеть за какую-то сборную, буду просто наслаждаться футболом. Такой большой турнир.