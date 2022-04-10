«Урал» не планирует оспаривать красную карточку Герасимова в матче против «Крыльев Советов»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о протесте на удаление Алексея Герасимова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

«Герасимов должен был понимать. Как мне объяснил судья, там было пространство. Игрок мог убежать, а его хватали руками. Мы никуда не будем обращаться. Зачем? Нет, конечно», — сказал Иванов «СЭ».

Благодаря победе «Крылья Советов» опередили «Ахмат» и поднялись на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками в 24 матчах. «Урал» идет на 14-й строчке с 21 очком в 24 играх.