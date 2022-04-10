«Урал» не планирует оспаривать красную карточку Герасимова в матче против «Крыльев Советов»
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о протесте на удаление Алексея Герасимова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
«Герасимов должен был понимать. Как мне объяснил судья, там было пространство. Игрок мог убежать, а его хватали руками. Мы никуда не будем обращаться. Зачем? Нет, конечно», — сказал Иванов «СЭ».
Благодаря победе «Крылья Советов» опередили «Ахмат» и поднялись на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками в 24 матчах. «Урал» идет на 14-й строчке с 21 очком в 24 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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