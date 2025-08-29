Талалаев не считает справедливым решение РФС по «Торпедо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» счел несправедливым летнее решение РФС по «Торпедо», отправленному в первую лигу, и рассказал, что после работы в «Химках» предвидел, что с этим клубом произойдет дальше.

— «Торпедо» для вас, мягко говоря, не чужой клуб, вы и играли там, и тренировали его сравнительно недавно. Как восприняли то, что с ним случилось этим летом?

— С горечью.

— Считаете ли решение РФС по нему справедливым?

— Нет.

— Судьба еще одного вашего недавнего клуба, «Химок», для вас была ясна уже давно?

— Да, мы понимали, когда уходили из клуба, что через какое-то время будут эти проблемы.

— Вы бы присоединились к авторам коллективного письма футболистов и сотрудников «Химок», которым много должны, и при этом фактический экс-владелец клуба сейчас купил турецкий клуб?

— Не готов рассуждать об этом. Передо мной Туфан (Садыгов. — Прим. И.Р.) все обязательства выполнил слово в слово. А кто там что кому обещал внутри клуба — серьезная тема, в которой должны разбираться другие люди.

— Но для вас получилось в соответствии с поговоркой: все, что ни делается, к лучшему. Вы вывели «Химки» в премьер-лигу, потом вас оттуда убрали — зато появилась «Балтика». А «Химок» больше нет.

— Нельзя думать только о себе. Мне очень жалко результатов нашей работы. Главное, что за годы в футболе зарабатывается, — авторитет. Когда ты его всей своей жизнью завоевываешь, тратишь на это десятки лет, то меньше всего хочешь, чтобы одним, двумя, тремя поступками это было разрушено. Так что, когда тебе начинают приписывать то, чего ты не думаешь и не делаешь, я всегда стараюсь расставить точки над i. Мы с сыном Андреем собирали эту команду, ее футболистов под те обязательства, которые нам давались. И мое пожелание, чтобы руководители, которые берут на себя эти обязательства и дают под них определенные гарантии, выполняли их до конца.