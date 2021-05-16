Глава РЖД заявил, что компания обсуждает реконструкцию арены «Локомотива»
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров прокомментировал информацию о возможной реконструкции стадиона «Локомотива».
— Пишут про реконструкцию стадиона, это правда?
— Обсуждаем, — ответил Белозеров.
(Владимир Пушкарев)
Напомним, что «РЖД Арена» была построена в 2002 году, а в 2017 году была проведена реконструкция. Стадион вмещает 27320 зрителей.
«РЖД Арену» могут снести, а «Локо» переедет или построит новый стадион
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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