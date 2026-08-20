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Галактионов попрощался с Батраковым: «Наше сердце с тобой»

Алина Савинова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пожелал успехов полузащитнику Алексею Батракову, который продолжит карьеру в «Галатасарае».

Специалист выступил с речью на ужине после матча 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1).

«Не очень хорошая традиция — провожать, но это уже данность. Алексей нас покидает: клубы договорились о его переходе в «Галатасарай», хороший европейский клуб. Твоя мечта, которая должна реализоваться. Ты олицетворение того футболиста, который должен быть, может быть. Такие, наверное, [будут] появляться будут реже и реже. Всегда душой был за коллектив, не напыщенностью и сторонними вещами, а делом. Пришел в школу «Локомотива», прошел через огромные трудности, выиграл конкуренцию и заслуженно стал одним из игроков основного состава, одним из лучших игроков российского футбола. Очень горжусь, что наши пути пересеклись. Желаю тебе, Леша, огромной удачи — чтобы ты попробовал, чтобы у тебя получилось. Мы тебя очень любим, очень гордимся тобой и всегда ждем здесь. Нам будет сложно, но надо держаться. Наше сердце с тобой», — сказал Галактионов на видео, опубликованном пресс-службой железнодорожников.

В четверг Батраков прилетел в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай». Его профиль в качестве игрока турецкой команды уже появился на сайте Турецкой футбольной федерации. Указано, что контракт россиянина с «Галатасараем» рассчитан до 2031 года.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он провел 84 матча за основную команду клуба, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

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Алексей Батраков
Михаил Галактионов
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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«Локомотив» объявил о переходе Батракова в «Галатасарай»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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