Галактионов попрощался с Батраковым: «Наше сердце с тобой»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пожелал успехов полузащитнику Алексею Батракову, который продолжит карьеру в «Галатасарае».
Специалист выступил с речью на ужине после матча 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1).
«Не очень хорошая традиция — провожать, но это уже данность. Алексей нас покидает: клубы договорились о его переходе в «Галатасарай», хороший европейский клуб. Твоя мечта, которая должна реализоваться. Ты олицетворение того футболиста, который должен быть, может быть. Такие, наверное, [будут] появляться будут реже и реже. Всегда душой был за коллектив, не напыщенностью и сторонними вещами, а делом. Пришел в школу «Локомотива», прошел через огромные трудности, выиграл конкуренцию и заслуженно стал одним из игроков основного состава, одним из лучших игроков российского футбола. Очень горжусь, что наши пути пересеклись. Желаю тебе, Леша, огромной удачи — чтобы ты попробовал, чтобы у тебя получилось. Мы тебя очень любим, очень гордимся тобой и всегда ждем здесь. Нам будет сложно, но надо держаться. Наше сердце с тобой», — сказал Галактионов на видео, опубликованном пресс-службой железнодорожников.
В четверг Батраков прилетел в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай». Его профиль в качестве игрока турецкой команды уже появился на сайте Турецкой футбольной федерации. Указано, что контракт россиянина с «Галатасараем» рассчитан до 2031 года.
Батраков является воспитанником «Локомотива». Он провел 84 матча за основную команду клуба, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.
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1
|Краснодар
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|9-4
|12
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2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
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3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
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4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
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5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
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6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
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7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
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8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
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9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
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10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
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11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
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12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
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13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
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14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0