Галактионов попрощался с Батраковым: «Наше сердце с тобой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пожелал успехов полузащитнику Алексею Батракову, который продолжит карьеру в «Галатасарае».

Специалист выступил с речью на ужине после матча 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1).

«Не очень хорошая традиция — провожать, но это уже данность. Алексей нас покидает: клубы договорились о его переходе в «Галатасарай», хороший европейский клуб. Твоя мечта, которая должна реализоваться. Ты олицетворение того футболиста, который должен быть, может быть. Такие, наверное, [будут] появляться будут реже и реже. Всегда душой был за коллектив, не напыщенностью и сторонними вещами, а делом. Пришел в школу «Локомотива», прошел через огромные трудности, выиграл конкуренцию и заслуженно стал одним из игроков основного состава, одним из лучших игроков российского футбола. Очень горжусь, что наши пути пересеклись. Желаю тебе, Леша, огромной удачи — чтобы ты попробовал, чтобы у тебя получилось. Мы тебя очень любим, очень гордимся тобой и всегда ждем здесь. Нам будет сложно, но надо держаться. Наше сердце с тобой», — сказал Галактионов на видео, опубликованном пресс-службой железнодорожников.

В четверг Батраков прилетел в Стамбул для завершения перехода в «Галатасарай». Его профиль в качестве игрока турецкой команды уже появился на сайте Турецкой футбольной федерации. Указано, что контракт россиянина с «Галатасараем» рассчитан до 2031 года.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он провел 84 матча за основную команду клуба, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.