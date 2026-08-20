«Локомотив» пожелал Батракову удачи в «Галатасарае»
«Локомотив» обратился к бывшему полузащитнику команды Алексею Батракову после его перехода в «Галатасарай».
О трансфере 21-летнего россиянина в турецкий клуб объявили в четверг, 20 августа. Батраков подписал с «Галатасараем» пятилетний контракт.
«Новый этап — новая команда — новые цвета. Леша, верим! Удачи, успехов и без травм!» — говорится в сообщении.
Батраков является воспитанником «Локомотива». Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.
Источник: ФК «Локомотив»
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|3
|0
|1
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|9
|
4
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|3
|0
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|
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|2
|0
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|0
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|2
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|
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|2
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|5
|
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|5
|
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|
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|
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|0
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|2
|
14
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|4
|0
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|2
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|2
|
15
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|4
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|
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|22.08
|15:30
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|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
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|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Джеффри Чинеду
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|1
|0
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