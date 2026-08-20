«Локомотив» пожелал Батракову удачи в «Галатасарае»

«Локомотив» обратился к бывшему полузащитнику команды Алексею Батракову после его перехода в «Галатасарай».

О трансфере 21-летнего россиянина в турецкий клуб объявили в четверг, 20 августа. Батраков подписал с «Галатасараем» пятилетний контракт.

«Новый этап — новая команда — новые цвета. Леша, верим! Удачи, успехов и без травм!» — говорится в сообщении.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.