Трансфер Батракова стал самым дорогим в истории «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков перешел в «Галатасарай».

О переходе стало известно 20 августа. «Галатасарай» сообщил, что сумма сделки составила 25 миллионов евро.

«Локомотив» установил клубный рекорд по доходам с трансфера. Ранее самым дорогим был переход форварда Умара Ньясса в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро в 2016 году.

Также трансфер Батракова вошел в четверку самых дорогих в истории «Галатасарая». Турецкий клуб платил больше только за Виктора Осимхена, Вилвфрида Синго и Угурджана Чакыра.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.