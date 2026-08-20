«Локомотив» объявил о переходе Батракова в «Галатасарай»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай», сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» заплатит за полузащитника 25 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве бонусов.

«Леша, ты наша гордость! Благодарим за все: за преданность, честность, красивую игру и значительный вклад в победы и историю клуба. Только вперед — к новым мечтам и целям!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

«Галатасарай» является рекордсменом чемпионата Турции по количеству чемпионских титулов — 26. Команда становилась чемпионом в четырех последних сезонах.

«Локомотив» после 4 туров с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.