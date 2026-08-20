«Балтика» в серии пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» в FONBET Кубке России

«Балтика» победила махачкалинское «Динамо» во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 5:4).

Гости открыли счет на 18-й минуте — автогол забил защитник калининградцев Сергей Варатынов. «Балтика» отыгралась в начале второго тайма благодаря голу Владислава Поспелова.

В серии пенальти точнее оказались игроки хозяев — 5:4.

«Балтика» с 2 очками после второго тура занимает третье место в группе C. «Динамо» без очков замыкает квартет.

В следующем туре калининградцы дома сыграют против «Крыльев Советов», а махачкалинцы на выезде встретятся с «Зенитом». Обе игры пройдут 2 сентября.