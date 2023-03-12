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Сегодня, 19:40

Гладилин назвал Промеса легендой «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал достижение футболиста красно-белых Квинси Промеса, который преодолел отметку в 100 голов за столичный клуб.

«Конечно, его можно назвать легендой команды. Это не громкое слово, легенда. Я не сомневаюсь, что он забьет больше и, может, даже дойдет до 150 голов за клуб, если он еще поиграет несколько сезонов. Он в хорошей форме, в расцвете сил, у него есть желание, и мастерства достаточно. Так что я не сомневаюсь, что он может преодолеть рубеж в 150», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ нападающий забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/12/19948471.shtml?updated
Квинси Промес
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
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 Химки 19 3 4 12 19-40 13
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Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
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11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
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Краснодар – Динамо
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Зенит – Химки
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ЦСКА – Кр. Советов
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