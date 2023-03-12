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Гладилин назвал закономерной и непростой победу «Спартака» над «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» победил воронежский «Факел» (3:2), а также высказался по поводу судейства в чемпионате России.

«Серьезных вопросов к судейству не было. Были спорные моменты, но я бы не стал заострять на этом внимание. Судьи судят нормально, бывают какие-то непонятные моменты, спорные. Качество судейства, конечно, надо улучшать, но говорить о какой-то предвзятости, что судьи кому-то помогают или какой-то есть заговор, это все глупости. Да, ошибки есть, и над ними надо работать. У нас не до конца совершенна эта система, где все просматривается, видеозаписи, синхронности нет, а ошибки есть. Вот над этим надо работать. А то, что ошибки связаны с каким-то негативными моментами, это неправильно. Сама игра понравилась, «Спартак» играл мощно и хорошо. Первый тайм начал очень хорошо и правильно, повел в два мяча. Потом было расслабление, бдительности усыпили, из-за чего в течение десяти минут «Факел» сравнял счет. При счете 2:2 начали все по новой, максимальные усилия. Второй тайм шла нервная борьба, с преимуществом. Хорошо, что так сложилось, что смогли в конце игры реализовать преимущество, которое было неоспоримо. Победа закономерна, но она досталась непросто», — приводит слова «Газета.Ru».

«Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/12/19948333.shtml
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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