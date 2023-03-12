Гладилин назвал закономерной и непростой победу «Спартака» над «Факелом»
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» победил воронежский «Факел» (3:2), а также высказался по поводу судейства в чемпионате России.
«Серьезных вопросов к судейству не было. Были спорные моменты, но я бы не стал заострять на этом внимание. Судьи судят нормально, бывают какие-то непонятные моменты, спорные. Качество судейства, конечно, надо улучшать, но говорить о какой-то предвзятости, что судьи кому-то помогают или какой-то есть заговор, это все глупости. Да, ошибки есть, и над ними надо работать. У нас не до конца совершенна эта система, где все просматривается, видеозаписи, синхронности нет, а ошибки есть. Вот над этим надо работать. А то, что ошибки связаны с каким-то негативными моментами, это неправильно. Сама игра понравилась, «Спартак» играл мощно и хорошо. Первый тайм начал очень хорошо и правильно, повел в два мяча. Потом было расслабление, бдительности усыпили, из-за чего в течение десяти минут «Факел» сравнял счет. При счете 2:2 начали все по новой, максимальные усилия. Второй тайм шла нервная борьба, с преимуществом. Хорошо, что так сложилось, что смогли в конце игры реализовать преимущество, которое было неоспоримо. Победа закономерна, но она досталась непросто», — приводит слова «Газета.Ru».
«Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3