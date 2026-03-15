Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых (0:2) в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита».

«Такие матчи решаются мелочами, и в этот раз победил «Зенит». Надеюсь, что «Спартак» сможет добиться положительных результатов в следующих матчах, чтобы побороться за медали. Они отстают, но им нужно собраться и поверить, что все возможно», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Зенит» с 45 очками занимает второе место в РПЛ, «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

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