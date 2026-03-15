Абаскаль тепло отозвался о Соболеве: «Я знал, что его прозвали «дельфином», но для меня это парень с характером»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Я хорошо знаю Сашу: как бы он ни играл, в нашей команде он набирал двузначные показатели по голам и голевым передачам. Если он сосредоточен и полон амбиций, он всегда остается опасным игроком. Празднование с отсылкой к прозвищу «дельфин»? Ха-ха. Я знал, что его прозвали «дельфином», и он мне очень симпатичен. В конце концов, для меня это парень с характером», — сказал Абаскаль «СЭ».

В этом сезоне РПЛ 29-летний нападающий отметился 5 голами в 19 матчах.

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