Геркус уверен, что «Оренбург» не будет допущен до РПЛ
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» ситуацию с лицензированием «Оренбурга» в РПЛ.
«Кто даст «Оренбургу» исключительное право, если клубы против? Решение принимают РФС и клубы — с ними нельзя не считаться. Если Премьер-Лига в лице своих членов против, то мнения одного РФС недостаточно. Это ж не РФС туда ехать играть. Клубы не против «Оренбурга», а против стадиона, не удовлетворяющего требования. Думаю, это заигранная ситуация.
Можно, конечно, еще раз собрать клубы, переубеждать, но словам никто не верит сейчас. «Оренбург» с 16-го года занимается стадионом и никак не может привести его в вид для РПЛ. Для ФНЛ — прекрасный стадион, но на фоне стадионов РПЛ он сильно слабее. Клуб сам мог отложить часть бюджета — в пару сотен миллионов могли уложиться, ничего сверхъестественного не требуют же", — заявил Геркус.
Также Геркус уверен, что «Оренбургу» не пойдут на встречу, как это было в ситуации с «Тамбовом».
«Думаю, будут избегать таких ситуаций, как с «Тамбовом». Вопрос с «Тамбовом» воспринимался как временный — они же не на всю жизнь уезжали в Саранск играть. Объявляли про 2-3 месяца — пока не решится проблема с ремонтом, перестройки трибуны. Но они даже не начали этого делать. Играли и играли в Саранске, но это сюрреализм. Команда называется одним регионом, а играет в другом. Это оказалось никому не нужно. Думаю, никто не пойдет по этой схеме», — добавил Геркус.
«Оренбург» в матче 41-го тура ФНЛ в гостях разгромил «Иртыш» со счетом 4:0 и гарантировал себе второе место, что позволяет выйти в Тинькофф РПЛ. Однако участие клуба в высшей лиге будет определено позднее. Пока «Оренбург» не смог получить лицензию для игры в чемпионате России.
(Константин Колмаков)
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