Экс-тренер «Динамо» Силкин: «На следующий сезон нужно ставить задачу еврокубков»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Результат по игре. Самый яркий из моментов, когда Зе Луиш бил головой, но Лещук здорово сыграл. Ни одна команда от начала до конца сезона не может пройти на одном уровне. Раньше где-то «Динамо» улыбалась фортуна, где-то удаляли соперника, где-то начиналась игра с пенальти.

То есть, одно дело, когда ты начинаешь, выигрывая, другое дело, когда начинаешь игру и не можешь ничего реализовать, а тут еще и команда молодая, и тренер пытается что-то изменить. То молодежь начинает на скамейке, то выходит в старте — эта тусовка состава не дает стабильности. С другой стороны, они набивают шишки, набираются опыта", — сказал Силкин «СЭ».

Силкин считает, что динамовцы не должны на этом останавливаться, а в следующем сезоне начать с лучшего футбола, который они показывали в нынешнем и продолжали его улучшать. Он добавил, что на следующий сезон необходимо ставить задачу еврокубков.

«Комличенко не определяющий игрок в команде, а выходит на замену. Понятно, что ему надо искать команду. Но там же идут разговоры про Заболотного. Как он будет конкурировать с ним в ЦСКА? Думаю, двоих одноплановых игроков они брать не будут. Мне кажется, выберут Заболотного», — добавил Силкин.

«Локомотив» с 53 очками занимает второе место. «Динамо» (47 очков, седьмое место) не смогло забить в третьей игре подряд и лишилось шансов на попадание в еврокубки.

(Екатерина Звенигородская)