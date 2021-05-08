Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:0).

— Сегодня был очень необычный футбол. Как я и говорил, «Динамо» — хорошая команда. Доволен, что против такой команды мы не пропустили. У нас было много моментов, особенно во втором тайме: штанга, перекладина, отмененный гол.

Недоволен сегодня завершением атак. Я считаю, что мы были ближе к победе. Не стоит забывать, что у нас не играли Чорлука и Крыховьяк, еще и Игнатьев получил травму. Все равно было интересная и серьезная игра сегодня. Повторюсь, мы были ближе к трем очкам. Жаль, что не забили сегодня гол. Нас ждет очень увлекательная борьба за Лигу чемпионов. У нас еще одна игра, у «Спартака» две. Перед этим, конечно же, финал Кубка против «Крыльев Советов».

— Игнатьев будет в заявке на матч против «Крыльев»?

— Я не могу сейчас об этом сказать. Игра только закончилась.

— Что хотели изменить двойной заменой в перерыве?

— Мы поменяли шесть нападающих сегодня. Одна тройка нападающих начинала игру, другая заканчивала. Некоторые игроки были не в самой хорошей форме, поэтому решили их поменять. Было много моментов, особенно во втором тайме. Игра была очень динамична: офсайды, нарушения, штанга и перекладина. Просто не забили гол.

(Владимир Пушкарев)