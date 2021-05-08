Геркус: «Шансы «Локомотива» на Лигу чемпионов в руках «Спартака»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:0).
«После «Зенита» «Локомотив» стал аккуратнее играть, меньше идти вперед — там особо и некем было. Боялись получить за шиворот контратаку. Но и «Динамо» особо ничего не предложило.
Ожидал сегодня большего. Настолько себе разрекламировал этот матч, что даже решил на него поехать. Немного разочарован. Все так боялись пропустить, что решили аккуратно сыграть. Шансы «Локомотива» на Лигу чемпионов в руках «Спартака». Шансов стало меньше. Конечно, без Крыховяка и Чорлуки это совсем другая команда, другое качество игры", — заявил Геркус «СЭ».
После 29 туров «Локомотив» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 47 очками идет седьмым.
(Константин Колмаков)
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