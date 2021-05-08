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«Арсенал» — «Рубин»: неверно не назначен пенальти. Вторая ошибка Левникова

19:00
8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4. 8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4. 8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4. 8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4. 8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4.
8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4.
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На 48-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» арбитр Кирилл Левников ошибся, не увидев фол Сергея Ткачева. Игрок туляков рукой задержал Карла Старфельта, не позволив ему добраться до мяча.

8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4.
8 мая. Тула. «Арсенал» — «Рубин» — 2:4.

В действия судьи вмешались видеоассистенты Игорь Панин и Валентин Мурашов. В итоге Левников во второй раз отправился к монитору, посмотрел видеозапись и отменил свое первоначальное решение. Он показал вторую желтую карточку Ткачеву и удалил его с поля, а также назначил 11-метровый удар в ворота «Арсенала».

(Александр Бобров)

Арсенал Т — Рубин

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