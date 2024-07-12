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Сегодня, 11:25

Митрофанов о Кордобе: «Галицкий рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» ситуацию с возможным переманиванием нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Зенит» в обход клуба.

— Слышали историю с «Краснодаром» и «Зенитом» по поводу Кордобы? Якобы клуб из Санкт-Петербурга договаривался с агентами нападающего без соответствующего разрешения.

— Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал.

— Что конкретно обсуждали с Галицким?

— Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги [по покупке Кордобы], и все.

— Писали, что в «Краснодаре» возмущены поведением «Зенита» и планируют обратиться в РФС по поводу этой ситуации.

— Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации.

В сезоне-2023/24 РПЛ Кордоба провел 27 матчей за «Краснодар», забил 15 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт 31-летнего колумбийца с «быками» действует до конца июня 2025 года.

Валерий Карпин. «Карпин — один из идеологов развития нашего футбола». Митрофанов — о соперниках сборной и лимите на легионеров

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Максим Митрофанов
Сергей Галицкий
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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