В «Спартаке» заявили, что впечатлены настроем Станковича перед началом сезона
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос «СЭ» о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Слушайте, сейчас будет преждевременно что-то обещать или что-то рассказывать. На данном этапе меня впечатляет настрой Деяна. Он очень активно взялся за работу. Думаю, что нашим футболистам немножко тяжеловато даже. Поскольку он дает очень серьезные нагрузки. Но пока никто не жалуется и не ноет. Все работают в его режиме. А даст ли это какой-то в итоге результат в игре, посмотрим», — сказал Малышев «СЭ».
«Спартак» объявил о подписании контракта с 45-летним Станковичем 16 мая. Специалист заключил соглашение с московским клубом до конца июня 2026 года.
В первом туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля и начнется в 17.30 (мск).
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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